Во Львове подростки устроили дикие развлечения с оружием: фото

30 ноября в 15:00 двое подростков обстреляли из оружия многоэтажку по улице Владимира Великого во Львове.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Полицию вызвали жильцы дома и пожаловались, что неизвестные стреляют по окнам. Правоохранители обнаружили, что напугали горожан двое подростков 14 и 15 лет, которые скрывались в недострое по соседней улице Княгини Ольги. У парней обнаружили пистолет и газовый баллончик "Терен 4". Копов они заверили, что стреляли по пустым бутылкам.

На место происшествия вызвали следователей, экспертов и родителей несовершеннолетних.

"Апостроф" на днях сообщал, что 18 ноября в деревне Вырубово Одинцовского района (РФ) мужчина пытался застрелить 6-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.