Зверобой пришла в ГБР: появились интересные детали и фото

Волонтер и блогер Маруся Зверобой пришла на допрос в Государственное бюро расследований по делу, возбужденному по факту угроз президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Допрос волонтера был запланирован на 11:00. Зверобой прибыла на допрос в сопровождении своего адвоката.

Фото: Укринформ

Под стенами ведомства собрались сторонники Зверобой, представители Нацкорпуса, Нацгвардии, а также представители полиции диалога.

Фото: Укринформ

"Открытие производства по угрозе физического уничтожения президента - для меня вполне адекватный процесс. Хотя и сомневаюсь, что в конечном итоге это конвертируется в приговор. Здесь пока больше политики, чем права. Между тем, Зверобой "напугала" руководство ГБР даже больше, чем приход Петра Порошенко. Хорошо, что танки под здание на Петлюры на согнали. Или артиллерию разместили возле Южного вокзала, небольшими залпами утоляли участников процесса", - пишет в Facebook юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, общественный активист Александр Леменов.

Фото: Facebook

Как сообщал "Апостроф", волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) после проведенных у нее дома обысков снова обратилась к президенту Украины Владимира Зеленского с угрозами.