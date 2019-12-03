Это шок: сеть поразили свежие фото из оккупированного Донецка

В сети показали оккупированный боевиками Донецк, где очень малолюдно на улицах.

Об этом сообщает блогер под ником "ИнжиНегр" в Twitter.

"Раз шесть за день здесь бывал. Ночью и то оживленнее было", - написал он и разместил фото.

Также он отметил, что после оккупации стало меньше даже машин, в городе теперь не бывает пробок.

"Случайно попались на глаза сегодняшние фотки Донецка на одном очень известном аккаунте. Сто лет не смотрел. С 15-го не был дома. Банальную вам вещь скажу. Какая же дичь этот пустой город! После вечных львовских пробок это даже на фото шокирует", - отметил блогер.

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Как сообщал "Апостроф", во временно оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине.