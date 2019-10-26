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В сети показали фото "украинской" жизни в Донецке

суббота, 26 октября 2019, 05:32
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Во временно оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине.

Фото их опубликовал на своей странице в Twitter Олександр Аргат.

"Донецк, октябрь 2019. Таблички с навигацией украинские, остатки украиноязычной рекламы и дальше. Флаг дыры пытаются продавать. Секонд "из Европы", - пишет он в подписи к снимку, на котором действительно можно увидеть таблички с надписью на украинском языке. В частности, табличка при входе в подземный переход гласит: "Вхід А".

Как ранее сообщал "Апостроф", с железнодорожным вокзалом в оккупированном Донецке со времен начала войны на Донбассе произошли серьезные перемены.

Кроме того, сети позабавили фото из Донецка и рассказ местной жительницы, которая уверяет, что в последнее время настроения жителей оккупированного города стали "похоронными".

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