Хорошая тема для "95 квартала": сети удивил новогодний приказ главы СБУ, фото

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов официальным указом запретил сотрудникам спецслужбы отмечать новогодние корпоративы.

Об этом рассказал у себя на странице в Facebookжурналист Юрий Бутусов.

Он указал на абсурдность запрета, а также уточнил, что его причина – "недопущение дискредитации", вызывает массу вопросов.

"Председатель СБУ Иван Баканов запретил сотрудникам проводить коллективные празднования Нового года в период с декабря до 14 января 2020-го "с целью недопущения дискредитаций и для безопасности".. Офицерам, которым доверены высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу", - написал он.

Также он с иронией вспомнил прошлое представителей команды президента Владимира Зеленского и назвал скандальный указ главы СБУ "историческим" и достойным юмористического номера.

"Давайте идти до конца - запретим в СБУ не только Новый год, но и майские праздники. Из этого приказа выйдет отличный эстрадный номер "95-го квартала" - будет очень смешно, без всяких сомнений", - добавил журналист.

В комментариях пользователи также высмеяли документ, при этом нашлись и комментарии в поддержку этого решения Баканова.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов выступил за продажу сим-карт для мобильной связи строго по паспортам.