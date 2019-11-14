Мобильная связь по паспортам: в СБУ выступили с громкой инициативой для украинцев

Служба безопасности Украины выступает за продажу сим-карт для мобильной связи строго по паспортам, о чем заявил глава ведомства Иван Баканов.

Как сообщает "Апостроф", в интервью изданию "Главком" он сказал, что в таком случае можно будет быстрее выйти на лиц, которые сообщают о ложном минировании.

По словам Баканова, большая часть таких звонков поступает из РФ или же временно оккупированных территорий Украины, но также есть звонки и с подконтрольной части Киеву.

"Я, с одной стороны, понимаю, сколько ресурса тратится на реагирование на такие сообщения. С другой стороны, я даже не хочу представлять ситуацию, когда правоохранительные органы перестанут реагировать на них. Ведь если хоть одно из них окажется правдивым, то последствия будут непоправимые.

Большинство таких сообщений действительно поступает с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории. Нужны изменения в законодательство, которые не всем будут по нраву: продавать сим-карты по паспорту", - сказал он.

При этом глава СБУ добавил, что такой шаг не решит проблему полностью, потому что часто сообщения о минировании присылают по электронной почте.

Напомним, что в среду, 13 ноября, во время голосования в первом чтении скандального законопроекта о рынке земли поступило сообщение о минировании здания по улице Грушевского 5, где находится Верховная Рада.