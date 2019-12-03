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Легендарного героя войны на Донбассе "сливают" из ВСУ: фото документа и детали скандала

вторник, 03 декабря 2019, 17:20
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Героя Украины подполковника Евгения Межевикина, с позывным "Адам", решили уволить с должности заместителя начальника управления подготовки одной из воинских частей за профнепригодность.

Об этом написал сам Межевикин в Facebook.

"Айй Литвинов молодец. ОРУ. Теперь меня нужно по аттестации убирать с должности. Начальник, которому место на скамье подсудимых и рассмотрение полученных наград оценивает подчиненных! В начале 2019 подменить не удалось, ждали год", - написал Межевикин.

В документе, который опубликовал военный указано, что боевой офицер "часто находился на больничном и в отпуске" и не полностью справлялся с обязанностями.

"Ахах. Кто не в курсе, "Адам" Герой Украины. Один из лучших танкистов. Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег на "взльотке" ДаПа никто точно не знает. Много. Очень. И не только в ДАП. Сейчас Женю технически сливают с ВСУ ", - написал в соцсети волонтер Роман Синицын.

Отметим, что Межевикин за время войны прошел путь от командира роты до заместителя комбрига. Экипаж "Адама" держал оборону в Песках, Авдеевке, Спартаке и в периметре Донецкого аэропорта. Находясь в районе ДАП, батальон Евгения Межевикина успешно применил тактику мобильных танковых групп, которая позволила отвести технику из-под удара и эффективнее использовать оборону на наиболее опасных направлениях. В октябре 2014 в районе с. Опытное с целью эвакуации техники и личного состава подразделения одной из аэромобильных бригад ВДВ, экипаж Евгения Межевикина совершил прорыв полосы обороны противника, обеспечил эвакуацию личного состава и двух БТРов. Удостоен звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда", а также ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, почему в ВСУ проблемы с кадрами

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