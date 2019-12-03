На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР, позировавшего с флагом России: фото

1 декабря на Донбассе был ликвидирован боевик Леонид Афенкин, совершавший военные преступления под кличкой "Лысый".

Об этом в месенджере Telegram сообщил блогер Анатолий Штефан "Штрлиц" со ссылкой на друзей погибшего.

"01.12.19 Афенкин Леонид сходил на концерт Кобзона и там замёрз. Билет стоил 200 рублей", - пишет блогер.

Стоит отметить, что Афенкин любил позировать на фотографиях с флагом России и был фигурантом базы данных сайта "Миротворец".

Известно, что боевик родился 19.06.1991 года и проживал в поселке Старобешево (временно не контролируется Украиной, - "Апостроф") Донецкой области.

Ближайшими друзьями боевика были Антон Балабанов, "Эдуард Небесный", Ростислав Хоришман и Михаил Железный, которые продолжают воевать на стороне террористов.

Похороны преступника состоялись 2 декабря.

Как сообщал "Апостроф", 26 ноября на Донбассе на смерть замерз боевик так называемой ДНР Максим Шараут.