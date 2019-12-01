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Молодой боевик ДНР погиб нелепой смертью: появились подробности и фото

воскресенье, 01 декабря 2019, 10:40
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На Донбассе из-за холода умер боевик так называемой ДНР Максим Шараут.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий".

Как известно, родился он 25 апреля 1999 года. На Донбассе воевал на стороне российских наемников против Украины. Пишут, что причина его смерти холод, он замерз. Умер боевик 26 ноября этого года.

"Замерз? В аду тепло! Привет Кабзону передавай, предатель *баный", - написал блогер.

Как сообщал "Апостроф", секретные донесения подразделений противовоздушной обороны боевиков на Донбассе, датированные 2015 годом, были обнародованы в сети.

Также боевики сделали дерзкий выпад, подписав "закон" о якобы расширении своих территориальных "границ", которые определяются всей Донецкой областью, а не только оккупированной ее частью.

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