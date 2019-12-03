Нельзя молчать: сеть ужаснули фото школьного автобуса в Карпатах

В сети выразили возмущение состоянием школьного автобуса в Ивано-Франковской области, который перевозит детей в Карпатах в морозы до -25 градусов.

Фотографии автобуса в Facebook опубликовала Валя Шайваровская.

"Я ездила в таком еще четыре года назад, до этого он возил детей больше 5 лет точно. Единственное что изменилось за эти 4 года - он стал хуже чем был.

Зимой он не обогревается, а дети мерзнут. Весной или осенью протекает, и на учеников ляпает вода (как на меня когда-то)", - пишет она.

Автор публикации отмечает, что раньше родители пытались утеплять автобус за свой счет, а местные власти ремонтировать автобус не торопятся.

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В сети пишут гневные комментарии. Люди в недоумении от того, что власти никак не реагируют на ситуацию.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины синхронизировало зимние каникулы для школьников с новогодними праздниками.