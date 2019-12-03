Погибшим на Донбассе офицерам "Альфы" присвоили звание Героев Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые накануне погибли на Донбассе .

Об этом сообщает пресс-центр ОПУ.

"Бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Военным присвоили звание посмертно.

Дмитрию Каплунову в среду, 4 декабря, должно было исполнится 39-лет. Его боевому товарищу Денису Волочаеву было 38 лет.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре на Донбассе погибли 7 украинских бойцов .