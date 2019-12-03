ПЦУ сделала заявление о дате празднования Рождества

В Православной церкви Украины уточнили, когда же именно должно отмечаться Рождество.

Об этом говорится на странице ПЦУ в Facebook.

"Говоря о Рождестве Христовом, напомним, что ни Евангелие, ни вообще Предание Церкви не подает нам "точного дня рождения" Спасителя, потому что главным в праздновании является не его дата, а содержание уважаемого нами события. То есть, Церковь празднует не "день рождения" Господа нашего Иисуса Христа, а событие Его рождения", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что календарная дата для празднования Рождества Христова 25 декабря была выбрана в IV веке.

"К тому времени Церковь два события - Рождество Спасителя и Крещение Господне - праздновала в один день, 6 января, под общим названием Богоявление", - добавляют в ПЦУ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.