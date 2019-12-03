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У жены известного украинского юмориста нашли бизнес в Крыму: всплыли резонансные детали
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У жены известного украинского юмориста нашли бизнес в Крыму: всплыли резонансные детали

вторник, 03 декабря 2019, 13:29
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Жена главного редактора популярного в Украине юмористического шоу "Лига смеха" Андрея Чивурина Лариса нарушает европейские и украинские санкции, занимаясь бизнесом в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Настоящее время".

Известно, что Лариса контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании "ТММ" и остается ее финансовым директором. Через несколько офшорных компаний она владеет отелем в оккупированном РФ Крыму. Из-за того, что в этой схеме также участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.

Владение Ларисы - это ялтинский пансионат "Севастополь", на входе в который развивается российский флаг. В пансионате есть открытый бассейн и тренажерный зал, из части номеров открывается вид на Черное море. По словам бывших постояльцев, ремонт в отеле не делали долгие годы. Ночь в двухуровневом номере для троих человек на летний сезон в среднем обойдется в 10 000 рублей ($156), а ночь на двоих в среднем в 6000 рублей ($94).

По данным журналистского расследования, несмотря на то, что формально "ТММ" продала пансионат российскому ООО, бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Проект европейских санкций запретил еще в 2014 году компаниям из ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексированном Крыму.

Чивурина прокомментировала, что и кипрские компании, и пансионат на полуострове принадлежат ей и партнеру, но категорически отвергла, что они ведут деятельность в Крыму. По ее словам, им пришлось открыть ООО "Пансионат Севастополь" уже после аннексии, чтобы сохранить свое недвижимое имущество.

Украинская компания "ТММ" - крупное предприятие по строительству недвижимости премиум-класса и в меньшей степени – промышленному строительству, торговле оборудованием по выработке электроэнергии и машиностроении. Уставный капитал "ТММ"оценивается примерно в 29 млн долларов. Компания неоднократно становилась лауреатом различных премий, в том числе национальной бизнес-награды "Выбор Украины" в 2018 году.

В 2015 году налоговая инспекция предъявляла "ТММ" обвинения в махинациях из-за некорректно проведенных транзакций. Тогда несколько сотен сотрудников во главе с Толмачевым организовали пикет у здания украинской Государственной фискальной службы. Еще одну структурную компанию "ТММ" в 2018 году признали банкротом.

Сегодня на главном сайте компании нет ни одной записи о пансионате "Севастополь", но упоминается проект "ТММ-Ялта" – фотография здания полностью соответствует внешнему виду здания пансионата. Его компания отреставрировала в 2002 году и владела с лицензией на ведение гостиничного бизнеса до 2015 года. До покупки этот комплекс назывался "Санаторий "Севастополь". На некоторых туристических форумах и агентствах ялтинский пансионат до сих пор записан как "ТММ Ялта".

Напомним, ранее Андрей Чавурин рассказывал про аннексию Крыма.

"После аннексии Крыма я туда ни разу не ездил. Честно говоря, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу обилие триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниям", – говорил юморист.

Почти 17 лет он проработал редактором российского КВН на "Первом канале", но после аннексии Крыма в 2014 году разорвал контракт с российским телевидением.

Со своей женой Ларисой Чивурин прожил больше 30 лет. По рассказам юмориста, благодаря ее работе финансовым директором в крупной строительной компании семья могла продержаться на плаву, когда увлечение КВН не приносило особых денег.

Как сообщал "Апостроф", на округе №14 (Винницкая область) победу на выборах одержала кандидат от президентской партии "Слуга народа" Ирина Борзова, которая является дочерью продюсера "Лига смеха", а также владеет активами в оккупированном Крыму.

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