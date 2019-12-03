В Киеве простились с бойцом "Альфы", трагически погибшим на Донбассе: фото

3 декабря в Киеве простились с 37-летним Денисом Волочаем, подполковником, бойцом спецподразделения "Альфа" СБУ, погибшим 1 декабря на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На церемонию прощания пришли руководство СБУ, боевые побратимы, друзья и семья погибшего. Президент Украины передал траурный венок.

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Денис Волочай погиб вместе с 38-летним Дмитрием Каплуновым. Оба - бойцы "Альфы". Спецназовцы погибли, когда отражали наступление диверсионно-разведывательной группы боевиков. Противник пытался зайти в тыл украинской армии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в СБУ сообщили имена бойцов, погибших во время операции на Донбассе.