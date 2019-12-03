В Украине задержали члена партии Путина из Крыма: в сети раскрыли интересные детали

Члена партии "Единая Россия", который активно поддерживал оккупацию Крымского полуострова, Игоря Кучерявого задержали на КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом после того, как он попытался получить заграничный паспорт на материковой части Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на телеканал ATR.

Игорь Кучерявый был задержан около 10 утра во вторник, 3 декабря, когда он возвращался из Херсона в Крым.

Как сообщила заместитель командира общественного формирования "Аскер" Эвелина Арифова, Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.

Этот факт подтвердил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов, который на своей странице в Facebook отметил, что во время допроса Кучерявый заявил: "С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется".

Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ во время прохождения паспортного контроля, так как он — член партии "Единая Россия" и активный участник "русской весны".

Известно, что Игорь Кучерявый активно поддерживал оккупацию Крыма и во время аннексии полуострова организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. От российского министерства обороны он получил медаль "За возвращение Крыма".

"На данный момент его допрашивают. В последствии его увезут в Херсон, где состоится суд", — уточнила Арифова.

Как сообщал "Апостроф", Кабинет министров Украины ввел санкции против оккупантов Крыма - ограничительные меры коснутся тех, кто разрушает объекты культурного наследия на полуострове, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса России.