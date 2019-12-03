Вот почему в ВСУ проблемы с кадрами: в сети появилось интересное видео

Бессмысленная бумажная рутина отпугивает граждан от службы в армии.

Об этом свидетельствует видео с "криком души" неизвестного военнослужащего, опубликованное в группе "Спецназ України" в Facebook.

На записи видно как военный стоит над папками с документацией и в очень прямолинейных тонах сетует на необходимость ежедневно уделять много времени делопроизводству.

"Сейчас я покажу, почему я иногда бываю немного нервным. Вот так выглядят нынешние Вооруженные силы. Вот это все г...но должно каждый день заполняться, записываться, регистрироваться. А еще оно меняется. И когда ты думаешь, что все закончилось и ты все заполнил, все записал, все собрал в папочки, поставил все подписи, штампы и тому подобное, приходит новый приказ и ты переделываешь всю эту х.... заново, за какие-нибудь крайние полгода...", - возмущается военнослужащий.

Осторожно, нецензурная лексика!

По словам автора видео, делать его работу должны четверо военнослужащих, а у него и без бумажной волокиты задач много.

"И после этого они спрашивают, почему в этой ... армии никто служить не хочет!", - с использованием нецензурной лексики возмущается военный.

Как сообщал "Апостроф", Государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает финансирование сектора безопасности и обороны на уровне 245,79 млрд грн. Армия из этой суммы получит лишь 102,55 млрд грн.