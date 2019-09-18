Бюджет-2020 на армию: сколько выделили на зарплаты, жилье и военную технику

Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год, ежегодное бюджетное финансирование сектора безопасности и обороны составляет 245,7918 млрд грн, что соответствует 5,4% ВВП.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Непосредственно армия через Министерство обороны получит лишь 102,5569927 млрд грн. Остальная сумма отойдет Министерству внутренних дел Украины (83,8267851 млрд грн), Главному управлению разведки Министерства обороны Украины (2,8604832 млрд грн), Государственному космическому агентству Украины (0,6705153 млрд грн), Совету национальной безопасности и обороны Украины (28,1638466 млрд грн), Службе безопасности Украины (9,6636847 млрд грн), Управлению государственной охраны (1,3431358 млрд грн), Службе внешней разведки (2,0254494 млрд грн) и Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации (2,9279225 млрд грн).

В Пояснительной записке отмечается, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрены

- расходы по бюджетным программам Минобороны, других субъектов сектора безопасности и обороны – 207 805,7 млн грн (из них из общего фонда – 194 796,0 млн грн или на уровне 2019 года с учетом решений Кабинета Министров Украины относительно передачи бюджетных назначений);

– государственные гарантии – 10 000,0 млн грн;

– дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе Совета национальной безопасности и обороны "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут распределены отдельно по решению Совета национальной безопасности и обороны, – 27 986,1 млн грн.

Согласно этой же пояснительной записке, расходы по общему фонду планируется направить, в частности, на

– денежное обеспечение и заработную плату (с начислениями) – 127 044,3 млн грн;

– медикаменты и перевязочные материалы – 587,6 млн грн;

– продукты питания – 4 582,3 млн грн;

– оплату коммунальных услуг и энергоносителей – 4 446,4 млн грн;

– создание, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной (специальной) техники – 29 817,8 млн грн;

– выплату одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности и другие социальные выплаты – 4 336,0 млн грн;

– строительство (приобретение) жилья – 1 822,9 млн гривен.

Кроме этого, проектом госбюджета разрешается Министерству обороны Украины в 2020 году для обеспечения бесперебойности процесса питания личного состава Вооруженных сил Украины продлить до 31 марта 2020 года в пределах соответствующих бюджетных ассигнований Министерства обороны Украины срок действия договоров о закупке услуг по питанию и договоров на приобретение продуктов питания по каталогу, которые действовали в 2019 году.

Как сообщал "Апостроф", опубликована инфографика, отражающая ключевые показатели проекта государственного бюджет на 2020 год. Так, согласно материалам на сайте, запланированы доходы бюджета на 2020 год в размере 1,08 трлн грн, расходы - 1,17 трлн грн. Инфляция запланирована на уровне 6% против 7,4% в 2019 году.