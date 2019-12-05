ПЦУ сделала неожиданный сюрприз для Филарета: обнародовано решение Синода

В четверг, 5 декабря, на заседании Священного Синода Православной Церкви Украины было принято решение завершить процедуру ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" и реорганизовать ее в миссию.

Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

Он отметил, что такой шаг связан с обеспечением достойных условий жизни и деятельности патриарха Филарета.

"С целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации" Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата "и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии", - написал священнослужитель.

Вследствие этого решения патриарх Филарет сможет пожизненно проживать и использовать для своей деятельности комплекс домов по адресу Киев, улица Пушкинская, 36. Также он получит пожизненное материальное обеспечение за счет добровольных пожертвований.

"Неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности", - заметил Евстратий Зоря.

Как сообщал "Апостроф", ранее патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ІІ направил письмо главе ПЦУ Митрополита Епифанию, которым выразил поддержку церкви.