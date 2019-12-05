RU  UA  EN

суббота, 7 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 декабря

05:26
Епифаний дал неожиданный прогноз конфликта между ПЦУ и РПЦ
04:31
Неизвестная сторона Солнца: какие открытия сделал зонд, рекордно подлетев к звезде
03:28
Ведет себя активно: что происходит с супервулканом Йеллоустоун, способным "похоронить" часть планеты
02:31
В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото
01:22
Бардак и кромешная тьма: в сети показали печальные фото онкобольницы в Харькове
00:19
В Киеве поймали дерзкую банду уличных воров: в сети показали фото

6 декабря

23:31
Скандальный антикоррупционер получил руководящую должность в "Укрзализныци": в сети недоумевают
21:38
В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе
21:02
Мы идем домой: Чубаров анонсировал важную акцию, связанную с Крымом
20:57
Десять обстрелов и раненый: новые детали о ситуации на Донбассе
20:33
В сети появилось видео адского пожара в Одессе, снятое выжившим студентом
20:15
До сих пор не вернули тело: новые подробности гибели на Донбассе украинских спецназовцев из "Альфы"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ПЦУ сделала неожиданный сюрприз для Филарета: обнародовано решение Синода

четверг, 05 декабря 2019, 18:24
переглянути новину українською

В четверг, 5 декабря, на заседании Священного Синода Православной Церкви Украины было принято решение завершить процедуру ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" и реорганизовать ее в миссию.

Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook.

Он отметил, что такой шаг связан с обеспечением достойных условий жизни и деятельности патриарха Филарета.

"С целью обеспечения достойного положения Почетного Патриарха Филарета после завершения процедуры ликвидации религиозной организации" Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата "и учитывая позицию Почетного Патриарха Филарета - создать религиозную организацию в составе Православной Церкви Украины в форме миссии", - написал священнослужитель.

Вследствие этого решения патриарх Филарет сможет пожизненно проживать и использовать для своей деятельности комплекс домов по адресу Киев, улица Пушкинская, 36. Также он получит пожизненное материальное обеспечение за счет добровольных пожертвований.

"Неоднократно распространяемые мысли, якобы Православная Церковь Украины "желает выбросить Патриарха Филарета на улицу" - не соответствуют действительности и безосновательно провоцируют недоразумения среди верующих и у общественности", - заметил Евстратий Зоря.

Как сообщал "Апостроф", ранее патриарх Александрийский и всей Африки Феодор ІІ направил письмо главе ПЦУ Митрополита Епифанию, которым выразил поддержку церкви.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: