Руины под снегом: в сети показали зимние фото Донецкого аэропорта и его окресностей

В сети показали заснеженные руины Донецкого аэропорта, там выпал снег и разрушенное здание и его окрестности приобрели довольно привлекательный вид.

Соответствующие фото публикует в Twitter блогер БыльБылева.

В блоге появились фото разрушенной взлетной полосы и ее окрестностей. А еще вид на ДАП со стороны монастыря.

На фото видны следы обстрелов, дыры от пуль, следы взрывов. Стены монастыря, которые, не обвалились очень облуплены. Территория ДАП выглядит очень запущено. Снег не смог прикрыть следы войны.

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Как сообщал "Апостроф", раньше в сети показали невероятную по красоте фотографию, которую сделали в украинских Карпатах.

Кроме того, после первых снегопадов, которые прошли по всей территории Украины 2-3 декабря, детвора в украинских городах начала лепить традиционных снеговиков. Забавными фотографиями снежных скульптур делятся пользователи соцсетей из разных уголков страны.