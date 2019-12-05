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В Ровно возле школы жестоко избили девочку-инвалида: все подробности

четверг, 05 декабря 2019, 22:20
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В полицию 28 ноября с письменным заявлением обратилась жительница Ровно и сообщила, что ее 15-летнюю дочь на территории школы в присутствии одноклассницы побила неизвестная девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что во время урока в девятом классе одна из учениц словесно оскорбила другую, которая к тому же имеет определенные расстройства здоровья - недостатки опорно-двигательного аппарата. В ответ - получила пощечину.

Спор девушек сразу уладила учительница.

Однако 15-летняя школьница решила свести счеты со своей обидчицей, привлекая к этому свою 17-летнюю подругу.

На следующий день после инцидента, когда одноклассницы пришли за школу, к ним подошла и 17-летняя девушка. Она толкнула 15-летнюю школьницу, которая имеет статус человека с инвалидностью, а когда та упала - взялась бить ее ногами по всему телу.

"Ситуация очень неоднозначная. Дело в том, что Надя - ребенок с ДЦП, и она очень эмоциональная, часто срывается, когда ее провоцируют, и позволяет себе поднять руку. Мы разговариваем со всеми участниками конфликта. Психолог постоянно работает с Надей. Так, последний раз ситуация вышла из-под контроля. Мы сразу же отреагировали, полицию вызвал именно директор школы. Класс - это коллектив детей, между которыми время от времени вспыхивают конфликты ", - рассказала классный руководитель Татьяна Заика.

Вероника Геращенко, мама Нади, рассказывает, что дочь имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и это не первый случай в школе, который гласит, что дети с инвалидностью не чувствуют себя там безопасно. Раньше там учился мальчик с недостатком слуха, и он тоже имел проблемы с одноклассниками. Как-то трое парней скрутили его и пытались налить воды ему в слуховой аппарат. После этого мама перевела его в другую школу.

"Как-то и Надю били трое парней ногами в живот. Однако тогда меня убедили, что проблема именно в моем ребенке, как будто она слишком бурно реагирует на ситуации. Мы начать посещать психолога. В результате мой ребенок просто замкнулся и перестал рассказывать мне о том, что происходит в классе. Но вновь дошло до насилия ", - рассказала Вероника Герщенко.

Мама девочки рассказала, что на прошлой неделе на уроке информатики Надя не могла найти презентации, которую готовила дома. Одноклассница Маша начала ее дразнить, якобы, никакой презентации она не подготовила и что она лгунья. Во время ссоры Надя не выдержала и дала Маше пощечину. Та ударила в ответ. Учитель и другие дети успокоили девушек, впоследствии они попросили прощения друг у друга.

"А на следующий день Маша позвала Надю за угол школы. А там их настигла Машина подруга и начала бить мою Надю, приговаривая, чтобы та больше не поднимала руки на Машу. Побила ее до крови, разбила нос и убежала. Надя не могла обороняться, потому что же имеет проблемы со здоровьем. Через окно психолог увидела Машу, а рядом с ней Надю в крови, вызвали меня. Я написала заявление в полицию об избиении. Как и другие родители, хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя безопасно в школе ", - рассказала мама девочки.

Напомним, что во Львове люди напал на сотрудника военкомата , чтобы спасти своего друга от призыва.

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