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В скандале с топ-сотрудницей Cosmopolitan нашли российский "след": подробности

четверг, 05 декабря 2019, 11:03
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После скандала с редактором Cosmopolitan Украина Евгенией Плихиной стало известно, что журнал входит в медиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.

Об этом сообщает журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook.

Она написала о скандале и сравнила его с подобной ситуацией, которая произошла с модельером Джоном Галяно. Он когда-то сидел пьяный в французском баре и сказал двум еврейским женщинам рядом, что если бы Гитлер был жив - он бы быстро с ними разобрался - "страшными азиатскими шлюхами".

"Компания Dior с треском выгнала гениального дизайнера, а впоследствии суд оштрафовал Гальяно за антисемитизм на 6000 евро. На несколько лет его имя вычеркнули из модной индустрии, а таблоиды раскопали, что пьяный дизайнер не раз нападал так на женщин в барах. Чтобы замять скандал Гальяно извинился и встречался с видными представителями еврейской общины и читал литературу о Холокосте. А еще провел около года в рехабе (наркологическая клиника - ред.) и больше не бухал и не употреблял. Целый Гальяно месяцами сидел без работы - в университетах отказывались от его мастер-классов. Полностью реабилитироваться удалось только через 7 лет, когда он сшил для Rihanna в 2018 образ папы римского для Met Gala", - написала Данилюк-Ярмолаева.

Она отметила, что рассказала эту историю к тому, что имя Джона Гальяно и его модных шедевров гораздо важнее для мира моды чем мадам Евгения Плихина, которая не является ни дизайнером, ни стилистом, ни гениальным автором. Ни инстаблогером топ-уровня Кьяры Фераньи.

"Вопрос в том, что по идее после "фестивальчиков" и "стритфудиков" эта мадам должна написать колонку для таких молодых ТП на тему как правильно вести себя на похоронах. И извиниться. И пойти в военный госпиталь с апельсинами. Но есть одно "но", если бы она была человеком. А еще если бы у нас существовал хоть какой-то примитивный институт репутации - как в истории с Гальяно", - отметила журналистка.

Также она подчеркнула, что лучший выход из ситуации - не покупать журнал Cosmopolitan и не давать в него рекламу и его рекламу.

"И главное - журнал же типа воспитывает леди, которые разбираются в моде, сексе и искусстве. И по словам главредактора Александры Буринской, затрагивает серьезные темы - рак груди, ЛГБТ. Пожалуй, пора материала - как реагировать, если модные и стильные редактора журнала сталкиваются с реальным миром и попали на похороны офицера. Где люди не с "фестивальными" и "стритфуднимы" рожами отдают честь Герою", - написала Данилюк-Ярмолаева.

Как сообщал "Апостроф", руководство Cosmopolitan Ukraine сделало заявление о высказывании своей сотрудницы - заместителя главного редактора Евгении Плихиной - про похороны бойца.

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