Обещают большие деньги: украинцев предупредили об опасной схеме обмана

В сети сообщили о новом виде мошенничества со счетами на мобильных телефонах, который набирает популярность в Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, по схеме, будущая жертва мошенников получает сообщение о зачислении 259 тысяч на мобильный счет с номером телефона. После того, как получатель звонит по номеру, автоответчик просит назвать личные данные - начиная от фамилии и имени и заканчивая адресом проживания. Через пару дней мошенники звонят и просят более подробные личные данные.

После этого злоумышленники получают возможность пользоваться сим-картой жертвы и звонят в банк, включают записи с голосом жертвы и берут кредиты.

Журналисты расследовали одну из таких афер и вышли на компанию "7 бажань". Результаты их работы переданы правоохранителям.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве раскрыли банду мошенников, которые выманили деньги на лечение супруга у пожилой женщины.