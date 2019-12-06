Смертельный пожар в колледже Одессы: спасатели сообщили о новых жертвах, видео

На территории колледжа экономики в Одессе, где ранее произошел пожар с погибшими, обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.

"В 15:30 при разборе завалов обнаружены тела еще 2 погибших", - отметили в ГСЧС.

На видео с места событий, которое выложили на странице, заметно, как спасатели перемещают носилки, где предположительно находится тело новой жертвы. Также на месте работали криминалисты. Личности жертв все еще устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", днем 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права, который загорелся во время занятий из-за неисправной проводки, нашли еще один труп мужского пола.