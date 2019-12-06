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Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: что известно на данный момент

пятница, 06 декабря 2019, 19:44
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Следователи ГБР завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова четырьмя стражами порядка.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram-канале.

Прокуроры сейчас собрали достаточно доказательств, чтобы составить обвинительные акты на четырех подозреваемых. После того, как мужчины ознакомятся с ними, акты направят в суд, который и изберет для всех фигурантов дела наказания.

Роман Труба поблагодарил следователей за профессиональную работу и добавил, что, хотя жизнь ребенка и не вернуть, но виновные обязательно должны понести наказание.

Напомним, что 3 июня в киевской больнице, не приходя в сознание, умер пятилетний Кирилл Тлявов. Смертельное огнестрельное ранение головы он получил у двора своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. По данным следствия, в ребенка попала пуля, выпущенная пьяными сотрудниками патрульной полиции, которые стреляли по банкам в соседнем дворе. Тогда по подозрению в совершении преступления задержали двух правоохранителей - Владимира Петровцае и Ивана Приходька.

Ранее "Апостроф" уже сообщал о том, что в деле об убийстве Кирилла Тлявова изменилось количество подозреваемых . Теперь их четыре.

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