Украшена бриллиантами и духами: как выглядит самая дорогая в мире новогодняя елка

В отеле Испании установили самую дорогую в мире новогоднюю елку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на CNN.

Рождественскую красавицу можно увидеть в отеле Kempinski Hotel Bahia, который расположен в курортном городе Марбелья. Дерево украсили бриллиантами (красными, белыми, розовыми и черными), драгоценными камнями и дизайнерскими ювелирными украшениями.

Наряду с бриллиантами дерево украшено драгоценностями из переработанных материалов от Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, шоколадными павлинами с 3D-печатью, перьями, страусиными яйцами и флаконами духов.

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Дизайн елки спроектировал знаменитый дизайнер из Великобритании Дебби Вингхэм. Стоит такая нарядная красавица 11,9 млн британский фунтов стерлингов (15 млн долларов).

Отметим, что в 2010 году отель Emirates Palace в Абу-Даби (ОАЭ) украсил дерево браслетами, ожерельями и часами - на сумму 11 млн долларов, став мировым рекордом Гиннеса за самое дорого украшенное дерево.

А в 2016 году токийский ювелир Гинза Танака продемонстрировал рождественскую елку, изготовленную из 4000 футов золотой проволоки, стоимостью примерно 200 млн иен (1,8 млн долларов).

Как сообщал "Апостроф", на Софиевской площади 5 декабря установили главную елку страны.