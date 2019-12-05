В Киеве установили главную елку Украины: опубликованы фото

На Софиевской площади 5 декабря установили главную елку страны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Знай.ua.

Вес новогодней красавицы - 100 тонн. Длина гирлянды, которой украшена елка - 4 километра. Высота елки составляет 30 метров. Она собрана из веток сосны и пихты, которые поставляют специально для праздника лесничества Винницкой и Житомирской областей.

На прошлой неделе для новогоднего деревца начали обустраивать фундамент из бетонных блоков.

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Украсили елку 750 игрушками в красно-бело-зеленой цветовой гамме. Стоимость игрушек и иллюминаций - более 2,7 млн грн.

Как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыме оккупационная власть решили по-своему порадовать жителей и "украсила" Севастополь к Новому году. На улицах города появились странные клумбы для растений в форме елок. Они также зеленого цвета, но на них еще повесили гирлянды.