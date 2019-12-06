Умер известный активист, жестоко избитый на Донбассе

6 декабря в больнице скончался 36-летний Артем Мирошничнко - волонтер, которого жестоко избили неизвестные 29 ноября в Бахмуте.

Об этом сообщил Валерий Аверьянов на странице в Facebook.

В больницу Артем Мирошниченко попал с переломом основания черепа, отеком мозга и кровоизлиянием. Состояние врачи оценивали как стабильно тяжелое. Мужчине сделали операцию, но состояние осложнилось, и в конце концов он умер.

На странице в Facebook Роман Котляр сообщил, что волонтера вечером на улице Горького избили двое подростков 16 и 17 лет за то, что мужчина отвечал им на украинском языке. Били со словами: "Ты можешь говорит нормально? Мы по-украински не понимаем". 16-летнему нападавшему 2 декабря Артемовский межрайонный суд избрал мерой пресечения домашний арест. В зале суда подозреваемый, который оказался местным спортсменом, под давлением своей матери извинялся. Оправдывался тем, что не хотел бить Мирошниченко до потери сознания.

Артем Мирошниченко родился в городе Бахмут Донецкой области. Учился в Бахмутский СОШ №8, которую окончил в 2000 году. Работал охранником в коммунальном некоммерческом предприятии "Бахмутская стоматологическая поликлиника". С 2014 года помогал бойцам ВСУ и добровольческим корпусам на передовой. Во время оккупации Бахмута пророссийскими боевиками по ночам срывал с домов флаги ДНР и красил деревья в цвет государственного флага. После освобождения города волонтерил в госпитале.

У умершего остался брат Сергей Мирошниченко.

Как ранее сообщал "Апостроф", 22 ноября в 22:00 в Днепре пятеро мужчин в балаклавах избили общественных активистов Вирослав Цюпьяка и Владислава Мельничука.