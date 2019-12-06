Увеличение пенсий в Украине: появилась инфографика с цифрами

С 1 декабря 2019 года, пенсии в Украине начнут начислять по новым стандартам.

В сети повышение показали инфографикой.

По официальным данным, в Украине 11,3 млн пенсионеров, из них 249 тысячам перечислили пенсии по заявлениям, а еще 329 тыс. назначили новые пенсии.

Также 4002 лицам выплатили денежную помощь в размере 10 месячных пенсий.

По состоянию на 1 января 2019 размер минимальной пенсии составлял 1497 грн., А средней - 2645,66 грн.

А по состоянию на 1 октября минимальный размер - 1564 гривны., а средней - 3019,62 гривны.

Если сравнивать с началом года, то средний размер пенсии вырос на 373,96 гривен, а минимальный на 67 грн.

В первую очередь перерасчет пенсий коснется тех, у кого выплаты привязаны к минимальному прожиточному минимуму. Увеличатся минимальные и максимальные размеры пенсий, надбавки за большой стаж для неработающих пенсионеров, появятся новые доплаты и повышения, в частности для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов семей погибших военнослужащих.

Минимальная пенсия для лиц, утративших трудоспособность, возрастет до 1638 гривен. Для тех пенсионеров, у которых стаж более 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин), но размер пенсии меньше 2000 гривен, правительство выделило доплаты в сумме, которой не хватает до 2000 гривен. Максимальная пенсия в декабре составит 16380 гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что есть категории, которых повышение и перерасчет не коснется , так как в составе пенсионной выплаты отсутствуют составляющие, которые зависят от размера прожиточного минимума: пенсии детей войны; надбавки реабилитированным и членам их семей, которые были вынуждены переселиться; ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС; надбавки по уходу