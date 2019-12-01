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Это позор: в сети волна гнева из-за декабрьского повышения пенсий украинцам

воскресенье, 01 декабря 2019, 09:08
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Украинцы активно обсуждают повышение минимальной пенсии в стране, размер которой подняли на 74 гривны.

Повышение связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С первых чисел декабря они будут получать до 1 638 гривен.

Люди в комментариях в социальных сетях отмечают, что такую сумму повышением назвать сложно.

Так, украинцы предлагают депутатам прожить на такие средства.

Как сообщал "Апостроф", с 2020 года пенсии украинцам будут начислять автоматически, а вычислить их размер можно будет в электронном кабинете.

Напомним, что в сети появилась меткая фотожаба на заявление о пенсиях советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо.

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