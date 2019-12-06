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В России слепили страшного снеговика: опубликовано фото

пятница, 06 декабря 2019, 02:27
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В российском городе Мурино местные жители слепили снеговика, который скорее напугает детей, нежели порадует.

Так, как пишут местные СМИ, во дворе жилого комплекса на Графской улице сделали снеговик, который можно было представить только в ночных кошмарах.

"У снеговика только один кровавый глаз, напоминающий циклопа, и два рога. Снежное чудовище без лап улыбается, обнажив окровавленные острые зубы и язык", - пишут местные издания.

Интересно, что местные жители спокойно реагируют на такое "произведение". Они даже ласково прозвали снеговика "одноглазик".

Напомним, что после первых снегопадов, которые прошли по всей территории Украины 2-3 декабря, детвора в украинских городах начала лепить традиционных снеговиков.

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