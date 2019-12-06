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Зеленский прибыл на Донбасс к бойцам ООС: опубликованы фото и видео

пятница, 06 декабря 2019, 15:25
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с военнослужащими Операции объединенных сил в Донецкой области вручил государственные награды, боевой флаг, а также присвоил почетные наименования воинским частям и воинские звания.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В День Вооруженных сил Украины Зеленский наградил военнослужащих орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого и медалями "За воинскую службу Украине".

Также вручил боевое знамя командиру 46-го отдельного штурмового батальона 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Вячеславу Власенко.

Кроме того, глава государства вручил ленты к боевым флагам командирам воинских частей.

Также президент вручил очередные воинские звания. Начальник Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанту Руслану Хомчаку генерал-полковника. Звание генерал-лейтенанта получил командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Евгений Мойсюк. Звание генерал-майора присвоено: начальнику штаба - первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ полковнику Василию Максименко, начальник штаба - первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск ВСУ полковнику Андрею Малиновскому, командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ полковнику Александру Нестеренко и начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут полковник Евгению Степаненку.

Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Зеленский на Донбассе
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Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что 6 декабря украинцы отмечают один из важнейших национальных праздников - День вооруженных сил Украины . В этот день военнослужащие традиционно принимают поздравления от друзей, родных и близких, а также от собратьев, командиров и политиков.

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