Филарет сделал резкое заявление, обвинив ПЦУ в подготовке войны

Почетный патриарх Филарет резко ответил на решение Синода Православной церкви о предоставлении ему права пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создании религиозную комиссию.

На своей странице в Facebook он написал, что благодарит ПЦУ за то, что "старика не выкинули на улицу".

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что ... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии..." - написал он.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью. По словам Филарета, "церковь нельзя ликвидировать" и патриархат "будут бороться до последнего".

Напомним, что на заседании Священного Синода Православной Церкви Украины было принято решение завершить процедуру ликвидации религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" и реорганизовать ее в миссию.