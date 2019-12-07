Стреляли из "запрещенки": боевики "порадовали" ВСУ новым "подарком" на Донбассе

В субботу, 7 декабря, боевики пять раз нарушили режим прекращения, причем позиции ВСУ были обстреляны из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Так, по данным штаба, за текущие сутки потерь в результате обстрелов среди личного состава ОС не было.

При этом, два обстрела сил ООС были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, неподалеку Новолуганского обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Майорска - из минометов калибра 82 мм.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики так называемой ДНР спустя неделю после гибели передали украинской стороне тело 38-летнего подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.