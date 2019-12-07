Боевики передали тело погибшего на Донбассе подполковника СБУ: фото

Боевики так называемой ДНР спустя неделю после гибели передали украинской стороне тело 38-летнего подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.
Фото опубликованы в одном из сепаратистских телеграм-пабликов.
Передача состоялась 7 декабря в районе Марьинки.
Напомним, что в ночь на 1 декабря Дмитрий Каплунов вместе с коллегой из "Альфы" 37-летним Денисом Волочаевым погибли в "серой зоне" вблизи села Староласпа в Донецкой области. Во время отхода они подорвались на мине. Каплунов погиб на месте, а Волочаев - во время эвакуации. Погибшим президент присвоил звания Героев Украины.
2 декабря представители СЦКК и СММ ОБСЕ обратились к боевикам с требованием отдать тело погибшего, но несколько раз боевики срывали переговоры.
Как сообщал "Апостроф", церемония прощания с Денисом Волочаевым состоялась 3 декабря в Киеве.
Ранее в Украине разгорелся скандал вокруг заместительницы главреда Cosmopolitan, которая пошутила про похороны Волочаева.