Боевики передали тело погибшего на Донбассе подполковника СБУ: фото

Боевики так называемой ДНР спустя неделю после гибели передали украинской стороне тело 38-летнего подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.

Фото опубликованы в одном из сепаратистских телеграм-пабликов.

Передача состоялась 7 декабря в районе Марьинки.

Напомним, что в ночь на 1 декабря Дмитрий Каплунов вместе с коллегой из "Альфы" 37-летним Денисом Волочаевым погибли в "серой зоне" вблизи села Староласпа в Донецкой области. Во время отхода они подорвались на мине. Каплунов погиб на месте, а Волочаев - во время эвакуации. Погибшим президент присвоил звания Героев Украины.

2 декабря представители СЦКК и СММ ОБСЕ обратились к боевикам с требованием отдать тело погибшего, но несколько раз боевики срывали переговоры.

Как сообщал "Апостроф", церемония прощания с Денисом Волочаевым состоялась 3 декабря в Киеве.

Ранее в Украине разгорелся скандал вокруг заместительницы главреда Cosmopolitan, которая пошутила про похороны Волочаева.