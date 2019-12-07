В центре Киева вандалы изуродовали известную инсталляцию: фото

В Киеве вандалы обрисовали временную инсталляцию "Противостояние" на Бессарабской площади у пустующего пьедестала памятника Ленину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Так, на шаре инсталляции в нескольких местах неизвестные красной краской написали слово "СССР".

Местные жители уже успели подшутить над обрисованной экспозицией и реакцией коммунальщиков.

"Никто из коммунальных служб не следит за новым памятником, пусть даже временным. Теперь он напоминает космический корабль или спутник с надписью: "СССР". А спящие бездомные похожи на "юных тимуровцев", которые ждут, когда прилетит товарищ Ленин и принесет с собой победу пролетариата", – заявил местный житель.

Журналисты также поинтересовались мнением автора инсталляции – скульптора Андрея Золоторева о событии. Он заявил, что не планирует очищать объект от надписей вандалов.

"Такая реакция нашего общества на объект искусства… Отмывать надписи мы пока не будем. Пусть наполняют шар новыми "шедеврами", - заявил он.

Следует отметить, что инсталляция "Противостояние", посвященная Революции Достоинства, выиграла конкурс на лучший проект экспозиции "Цена свободы", который организовал Украинский кризисный медиа-центр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтаве в парке Котляревского вандалы разбили памятник героям, погибшим на Донбассе.