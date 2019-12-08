Беларусь всколыхнула новая волна протестов против объединения с Россией: фото

8 декабря в Минске начался несанкционированный митинг, участники которого выступили против интеграции Беларуси с Россией.

Как пишет местная пресса, здесь собрались несколько десятков недовольных интеграцией.

Митинг организовал глава оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павел Северинец.

Люди кричат лозунги "Нет аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Живет Беларусь!" и "Прощай, немытая Россия".

Также здесь голосовали за резолюцию митинга, в которой выразили протест против глубокой интеграции с Российской Федерацией и подписания "дорожных карт".

Участники митинга просят "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина".

Напомним, что на встрече президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не пришли ни к каким договоренностям об интеграции.