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Что-то пошло не так: всплыл неожиданный нюанс переговоров Лукашенко с Путиным

воскресенье, 08 декабря 2019, 10:01
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На встрече президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не пришли ни к каким договоренностям об интеграции.

Об этом сообщает ВВС.

Лидеры стран проговорили 5,5 часа, однако не договорились о конкретных шагах. Главный итог встречи - решение еще раз встретиться через две недели.

Напомним, ранее сам Лукашенко анонсировал историческое решение на встрече с Путиным.

Отметим, что Лукашенко выступал против объединения России и Беларуси. Он заявлял, что Беларусь не собирается входить в состав другого государства.

Как сообщал "Апостроф", в центре Минска 7 декабря прошла акция протеста против интеграции Беларуси и России, о которой заговорили в связи с возможным развитием так называемого Союзного государства.

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