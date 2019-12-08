Прошел настоящий ад на войне: сеть всколыхнула новость о самоубийстве ветерана АТО, фото

В ночь на 7 декабря покончил жизнь самоубийством бывший боец 2-го батальона 95-й ОДШБр, Народный Герой, Игорь Волынец.

Об этом сообщает боец ВСУ Сергей Сердюк на своей странице в Facebook.

Волынец был сам родом из села Голубовка (Ружинский район), Житомирская область. Воевал с начала войны на Донбассе в 2014 году до 2016-го. Был также участником обороны ДАП.

Награжден орденом "За мужество" III степени (15.09.2015) и негосударственным орденом "Народный Герой Украины" (15.01.2016).

Как написал украинский автогонщик Алексей Мочанов, Волынец смог пережить войну, а жизнь на гражданке не выдержал. Также он напомнил, что всем воинам после участия в военных действиях требуется психологическая помощь.

"Классный был Водила. Высококлассный. И человек - позитивный. Жаль. Очень жаль. Парни в шоке, я - не исключение", - отметил Мочанов.

Как сообщал "Апостроф", 17 февраля в городе Жмеринка Винницкой области похоронили ветерана АТО Игоря Саса, который покончил жизнь самоубийством.