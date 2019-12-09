"Минус" уходит: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В понедельник, 9 декабря, в Украине морозы пойдут на спад и будут напоминать о себе исключительно по ночам.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, наиболее тепло в этот день будет во Львове. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах 6…8 градусов тепла, а ночью – в пределах 2…4.

При этом, на всей территории Украины осадков – ни в виде дождей, ни в виде снега, не предвидится. Только в Ужгороде ожидается дождь и днем и ночью.

На всей остальной территории Украины градусники днем покажут температуру в пределах 4…7 градусов тепла, а ночью – от -1 до +2.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде в Новый год в Украине.