На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия: фото

На Донбассе погиб очередной боевик группировки ДНР Александр Дулатов 1991 года рождения, в сети подозревают, что его ликвидировали "свои" после задержания.

О ликвидации сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц у себя в Telegram.

Он отметил, что боевик был ликвидирован еще 29 ноября.

"29.11 Дулатов Александр сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - отметил офицер.

Согласно информации, выложенной в сеть, Дулатова задерживали летом в кафе на оккупированной территории, при себе у него были четыре гранаты и патроны.

Также известно, что у боевика остались трое детей, младшему из которых 3 года, до вторжения России он работал на заводе минеральных вод и жил в городе Снежном.

Как сообщал "Апостроф", 1 декабря на Донбассе был ликвидирован боевик Леонид Афенкин, совершавший военные преступления под кличкой "Лысый".