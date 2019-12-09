Появилось фото молодого бойца ВСУ, героически погибшего на Донбассе

7 декабря на Донбассе во время вражеского обстрела погиб младший сержант 28-летний Дмитрий Темный.

Об этом сообщили на странице 72-й бригады им. Черных Запорожцев в Facebook.

Дмитрий получил ранения во время активизации обстрелов боевиков на Донбассе. Это случилось в 22:55 вблизи поселка Золотое. В тот же день еще двое бойцов получили ранения, а один - боевую травму.

Дмитрий Темный родился 7 февраля 1991 года в селе Малый Бузуков Смелянского района Черкасской области. Жил в селе Хацки Черкасской области. У погибшего остались жена и трехлетняя дочь.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 6 декабря на Донбассе один военный был травмирован.