На Донбассе трагически погиб украинский военный, много раненых: заявление штаба

В субботу, 7 декабря, боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции, в результате чего погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции военных Украины из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Во время обстрелов погиб один военнослужащий ООС, еще два наших защитника получили ранения, а один - боевую травму.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики так называемой ДНР спустя неделю после гибели передали украинской стороне тело 38-летнего подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.