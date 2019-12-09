Сбежали даже мародеры: в сети одним видео показали, к чему приводит дружба с Россией

В интернете показали видео из непризнанной Абхазии, которое демонстрирует, к чему приводит дружба с Россией.

Об этом сообщает блогер под ником Vіtаuskаs на своей странице в Twitter.

"А это Абхазия. Здесь интеграция с Россией уже полностью завершена", - прокомментировал он и опубликовал видео.

На кадрах можно увидеть пустую территорию без людей, заброшенные дома, где все разрушено.

А это Абхазия. Здесь интеграция с Россией уже полностью завершена pic.twitter.com/7J5uphOpHQ — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 8 грудня 2019 р.

В сети пользователи также написали под постом о дружбе с Россией.

Напомним, что Абхазию признали российской территорией Россия и ее страны-партнеры (Венесуэла, Науру, Южная Осетия, Никарагуа, Народная Корейская Республика и ПМР). Но многие государства считают Абхазию частью Грузии.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы замораживания конфликта на востоке страны, так как это может привести к созданию своего Приднестровья или Абхазии.