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Сбежали даже мародеры: в сети одним видео показали, к чему приводит дружба с Россией

понедельник, 09 декабря 2019, 08:27
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В интернете показали видео из непризнанной Абхазии, которое демонстрирует, к чему приводит дружба с Россией.

Об этом сообщает блогер под ником Vіtаuskаs на своей странице в Twitter.

"А это Абхазия. Здесь интеграция с Россией уже полностью завершена", - прокомментировал он и опубликовал видео.

На кадрах можно увидеть пустую территорию без людей, заброшенные дома, где все разрушено.

В сети пользователи также написали под постом о дружбе с Россией.

Напомним, что Абхазию признали российской территорией Россия и ее страны-партнеры (Венесуэла, Науру, Южная Осетия, Никарагуа, Народная Корейская Республика и ПМР). Но многие государства считают Абхазию частью Грузии.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хотелось бы замораживания конфликта на востоке страны, так как это может привести к созданию своего Приднестровья или Абхазии.

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