Скрывается не один человек: в САП сделали интересное заявление о личности "Джокера"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что со страницы пранкера под ником "Джокер" могут писать несколько людей.



Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.



По словам Холодницкого, такой вывод он сделал после переписки с пранкером.

"Он представился "Джокером". Тоже написал с фотографии генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает", - поделился Холодницкий.

Также глава САП рассказал, что "Джокер" от его именем пытался "раскрутить" народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова. Но у последнего оказался номер Холодницкого, что и помешало пранку.

Кроме того, Джокер-"Холодницкий" писал на русском языке, тогда как глава САП использует в общении украинский.

Примечательно, что пранкер тут же отреагировал на признание главы САП. "Я не понимаю, почему людям так нравится публично делиться подробностями своей частной жизни. Они забывают, что истинная власть в их незаметности", - написал "Джокер" в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Апостроф", в сети "Джокер" показал странную переписку мэра Киева Виталия Кличко о народном депутате "Слуги народа" Гео Леросе.