"Джокер" слил в сеть "пикантную" переписку с Кличко, в сети заподозрили обман: фото

В сети показали странную переписку мэра Киева Виталия Кличко о народном депутате "Слуги народа" Гео Леросе.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Джокер".

"Сегодня подрались два нардепа от Зе - Бужанский и Гео Лерос. А мне как-то приходилось слышать эту оригинальную фамилию. Когда переписывался от имени Тищенко с мэром Киева Кличко. Тот успел сложить своё мнение о юном политике. И пару слов о Ткаченко", - пишут в сети.

Однако в сети указали, что Джокера "развели".

"Джокера развели. Если бы он общался с настоящим Кличко от имени Тищенко, то Виталик бы Колю называл не братаном, а Котлетой. Эту кликуху Колян заслужил за то, что вечно жрал в заведениях, с которых собирал деньги. Кому уж, как ни Кличко помнить о тех старых и добрых временах", - написали в телеграм-канале "Недоторкані".

Как сообщал "Апостроф", на драку между народными депутатами из фракции "Слуга народа" Гео Леросом и Максимом Бужанским, которая в четверг, 5 декабря, произошла в Верховной Раде, с юмором отреагировали в сети.