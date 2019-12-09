Суд принял важное решение по судьбе проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве

9 декабря Апелляционный суд Киева разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.

Об этом в Facebook написал бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как известно, еще 7 июля 2016 Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры, а спустя год проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича

Мэр имел право ветировать решения Киевсовета, но не стал этого делать.

1 августа Украинский институт национальной памяти обратился с апелляцией на решение отменить переименование проспектов.

Напомним, что в понедельник, 28 октября, во время заседания по вопросу отмены решения о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Киеве, произошла потасовка.