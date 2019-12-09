Ученые сделали интересное заявление о смертоносном оружии ацтеков

Ученые выяснили детали о мощнейшем оружии вымершей цивилизации ацтеков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс lenta.ua.

"Арсенал" был создан из дерева и наносил смертельные травмы. С помощью такого оружия ацтеки пытались противостоять испанцам, которые пришли, чтобы завоевать цивилизацию.

Древние люди называли свое орудие макуауитль, который брал свою историю еще в I тысячелетия н.э. Оружие представляло собой плоскую дубинку, из которой выпирали шипы необычной формы. Размещаться таковые могли как с одной стороны, так и с обеих. Материалом для шипов мог служить обсидиан, являющийся вулканическим стеклом. У ацтеков была хорошо развита культура его обработки.

Столкнувшиеся с макуауитлем испанцы отмечали, что вытащить из деревянной основы обсидиан было практически невозможно. Такое оружие могло отличаться по форме, иметь разное количество шипов и размеры. Кроме того, у ацтеков имелся отдельный вид макуауитля специально для религиозных церемоний.