​В Индии нашли и вскрыли древнюю гробницу "на ножках": опубликованы фото

На левом берегу реки Джамна, примерно в
Об этом сообщает archaeologynews.
В обнаруженных "гробах на ножках" нашли останки, принадлежащие двум женщинам. Среди любопытных находок — золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.
Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии. Хараппская, или Индская цивилизация — третья по времени появления человеческая цивилизация после египетской и месопотамской.
Из всех трех она занимала самую большую территорию, превосходя по этому показателю две другие вместе взятые.
Как сообщал "Апостроф", недавно археологи обнаружили в Египте нетронутую древнюю гробницу с десятками мумий, в том числе и детей.