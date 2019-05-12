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​В Индии нашли и вскрыли древнюю гробницу "на ножках": опубликованы фото

воскресенье, 12 мая 2019, 01:32
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На левом берегу реки Джамна, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Дели археологи обнаружили гробницы на ножках, которым предположительно четыре тысячи лет.

Об этом сообщает archaeologynews.

В обнаруженных "гробах на ножках" нашли останки, принадлежащие двум женщинам. Среди любопытных находок — золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.

Находку относят к позднему хараппскому периоду истории Индии. Хараппская, или Индская цивилизация — третья по времени появления человеческая цивилизация после египетской и месопотамской.

Из всех трех она занимала самую большую территорию, превосходя по этому показателю две другие вместе взятые.

Как сообщал "Апостроф", недавно археологи обнаружили в Египте нетронутую древнюю гробницу с десятками мумий, в том числе и детей.

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