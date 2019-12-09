В Париже активистки Femen устроили "сюрприз" для Путина: пикантное видео

В понедельник, 9 декабря, в Париже перед встречей лидеров Украины, России, Франции и Германии в Нормандском формате участницы движения Femen устроили свою очередную акцию – они обнажились до пояса, разрисовали свои тела и попытались попасть к зданию, где планируются переговоры об урегулировании на Донбассе.

Об этом сообщили в Telegram российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что девушки намеревались пройти к Елисейскому дворцу, однако их остановила местная полиция. По сообщениям российских СМИ, они кричали "Остановите путинскую войну!" на английском языке.

"Представительницы украинского движения Femen прорвались к Елисейскому дворцу с криками: Stop Putin war!. Активисток оперативно задержала французская полиция", - утверждают российские журналисты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже ветераны АТО устроили акцию – бросали на землю флаги России, ЛДНР и плакаты с лозунгами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.