Флаги агрессора бросили под ноги: в Париже ветераны АТО устроили яркую акцию, видео

Ветераны АТО на Донбассе прибыли в Париж, где 9 декабря состоится встреча в "нормандском формате". С собой в столицу Франции украинские ветераны взяли флаги России, ЛДНР и плакаты с лозунгами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Прямо в центре города на улице возле Елисейского дворца представители "Руха ветеранов Украины" разорвали флаг России и непризнанных республик, и бросили на землю. Символ своего государства поднял пропагандист с "Первого канала".

Также на место ветераны принесли с собой листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!".

Как сообщал "Апостроф", ориентировочно президенты России и Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в понедельник, 9 декабря, в 21:40.